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SpaceX возобновляет запуски своих спутников после неудачи с их выводом на орбиту

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Компания SpaceX в четверг собирается предпринять первый вывод на орбиту новой партии интернет-спутников Starlink после неудачного запуска 12 июля, сообщил специализированный сайт Space Launch Now.

Тогда во второй ступени ракеты-носителя Falcon 9 произошла утечка топлива, и спутники, не достигнув заданной орбиты, были потеряны.

В рамках запуска первая многоразовая ступень ракеты-носителя, которая использовалась в 19-й раз, после отделения совершила управляемую вертикальную посадку на морскую платформу-дрон Of Course I Still Love You, которая находилась в Тихом океане.

Нынешний запуск планируется осуществить с 40-го стартового комплекса Космических сил США на мысе Канаверал во Флориде.

С мая 2019 года в рамках проекта Starlink компания SpaceX запустила уже свыше 6,7 тыс. таких спутников. Более 6,2 тыс. аппаратов находятся на орбите в рабочем состоянии, остальные вышли из строя или сошли с орбиты.

Интернет-сеть Starlink доступна пользователям в 72 странах, в том числе в Северной и Южной Америке, Европе, Азии, Африке и Австралии. Это делает SpaceX крупнейшим спутниковым оператором в мире.

По данным Пентагона, услугами этих спутников активно пользуются американские военные.

SpaceX Starlink
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