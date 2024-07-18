Meta Platforms ведет переговоры о покупке 5%-ной доли владельца бренда очков Ray-Ban

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Meta Platforms (признана в РФ экстремистской организацией, ее деятельность в стране запрещена) ведет переговоры о покупке около 5% французской EssilorLuxottica, владельца бренда очков Ray-Ban. Об этом пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники.

Компании уже являются партнерами, совместно выпуская "умные" очки Ray-Ban на основе ИИ-технологии Meta. Продажи "умных" очков Ray-Ban Meta превзошли ожидания компаний.

Исходя из капитализации EssilorLuxottica, стоимость 5%-ной доли компании составляет порядка 4,5 млрд евро. Это довольно небольшая инвестиция для Meta, рыночная стоимость которой немного не дотягивает до $1,2 трлн, отмечает WSJ.

По словам источников, Meta, рассматривая покупку доли в EssilorLuxottica, планирует, что компании будут производить больше совместных устройств.

Переговоры продолжаются, и заключение сделки не гарантировано, отмечают они.

Акции EssilorLuxottica подорожали на 3,4% в ходе торгов в Париже в четверг, бумаги Meta прибавляют в цене 1,5%.