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Владелец бренда Ray-Ban заявил об интересе к партнерству с ним со стороны Google

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Французская EssilorLuxottica, владелец бренда очков Ray-Ban, заявила, что Google (входит в Alphabet Inc.) и другие крупные технологические компании проявляют интерес к партнерству с ней после ее удачного сотрудничества с Meta Platforms (признана в России экстремистской организацией и запрещена).

Компании совместно выпускают "умные" очки Ray-Ban на основе ИИ-технологии Meta. Продажи этого устройства превзошли ожидания партнеров.

На прошлой неделе The Wall Street Journal сообщала, что Meta ведет переговоры о покупке 5%-ной доли EssilorLuxottica.

Главный исполнительный директор французской компании Франческо Миллери сказал в ходе телефонной конференции для инвесторов, что EssilorLuxottica знает о намерении Meta. По его словам, американская компания может приобрести ее бумаги на открытом рынке.

EssilorLuxottica приветствует любых инвесторов, но не намерена выпускать дополнительные акции в пользу Meta, заявил Миллери. Партнерство двух компаний является крепким и не требует покупок акций, сказал он.

С начала 2024 года капитализация EssilorLuxottica выросла на 14,6%.

Meta Google Alphabet Inc EssilorLuxottica Ray-Ban Франческо Миллери Франция
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