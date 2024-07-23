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Трамп заявил, что встретится с Нетаньяху в Мар-а-Лаго

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Экс-президент США и кандидат от республиканцев на выборах главы государства Дональд Трамп во вторник объявил, что встретится на этой неделе с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху во Флориде.

"С нетерпением жду возможности принять Нетаньяху в Мар-а-Лаго (...) в четверг", - приводят американские СМИ слова Трампа.

Он отметил, что во время его президентского срока "у нас был мир и стабильность в ближневосточном регионе". Трамп добавил, что "мир и безопасность вернутся" в случае его победы на выборах в ноябре 2024 года.

Экс-президент США, говоря о разных конфликтах в мире, заявил, что их нужно прекратить. "Миллионы умирают, и Камала Харрис (вице-президент США, которую вышедший из предвыборной гонки Джо Байден призвал выдвинуть кандидатом в президенты от Демократической партии - ИФ) никак не способна это остановить", - подчеркнул Трамп.

При этом, согласно американским СМИ, Нетаньяху в четверг также встретится с президентом США Джо Байденом.

США Дональд Трамп Биньямин Нетаньяху
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