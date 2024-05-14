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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:43

Премьер Нигера обвинил США в попытках диктовать стране внешнюю политику

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Заместитель госсекретаря США Молли Фи в ходе визита в Нигер в марте пыталась надавить на власти страны по вопросам внешней политики, что стало поворотным моментом в их решении отказаться от сотрудничества по безопасности с Вашингтоном, заявил в интервью The Washington Post нигерский премьер Али Махаман Ламин Зейн.

"Он сказал (...), что она требовала воздержаться от таких контактов с Ираном и Россией, которые Вашингтон считает нежелательными, если Нигер хочет поддерживать сотрудничество с США по безопасности. Он также сказал, что Фи угрожала санкциями, если Нигер реализует сделку по продаже урана Ирану", - информирует газета.

"Когда она закончила, я сказал: "Мадам, я собираюсь суммировать все вышесказанное в двух пунктах (...). Во-первых, вы прибыли сюда, чтобы угрожать нашей стране. Это неприемлемо. И вы прибыли сюда сказать, с кем мы можем иметь отношения, и это тоже неприемлемо. И все это вы высказали в снисходительном тоне, с отсутствием уважения", - отметил премьер.

По его словам, Фи в особенности обвиняла Ниамей в заключении сделки по продаже Ирану урана, который может использоваться в ядерной программе. Премьер опроверг заключения подобных договоренностей в ходе поездки в Тегеран в январе. Он напомнил, что перед началом Иракской войны (2003 - 2011 годы) США также обвиняли Багдад в попытках закупить нигерский уран для создания ядерного оружия.

Вместе с тем он подчеркнул, что США оказывали давление на Нигер по вопросам демократии и внешней политики, в то время как нигерские власти просили военное оборудование и добивались более равноправных отношений. По его словам, власти возмутило то, что США хотели сохранить военное присутствие в Нигере, но при этом после военного переворота 2023 года заморозили военную помощь. Зейн пояснил, что это контрастировало с подходом других стран, включая РФ, Турцию и ОАЭ, поддержавших военных Нигера. Он добавил, что в Вашингтоне его не хотели принимать несколько месяцев, а предложения Нигера о статусе контингента США в этой стране американские власти отвергли.

"Американцы оставались на нашей земле и не делали ничего, пока террористы убивали людей и сжигали города. Это не проявление дружбы (..) Мы видели, на что идут США для защиты союзников, потому что видели это с Украиной и Израилем", - разъяснил премьер.

Однако премьер выразил надежду на развитие экономических и дипломатических отношений Нигера с США, напомнил американским инвесторам о запасах нефти, урана и лития в стране.

В свою очередь Фи ранее заявляла, что военная помощь США останется замороженной, пока власти Нигера не представят план возвращения к демократической форме правления. Вместе с тем источник The Washington Post, комментируя высказывания Зейна, пояснил, что в нынешних условиях США не могут сохранить военное присутствие в Нигере, но намерены продолжать дипломатические отношения. Вывод американских военных ожидается в предстоящие месяцы.

В середине марта власти Нигера заявили, что Вашингтон навязал Ниамею соглашение от 2012 года о военном сотрудничестве, и объявили его недействительным. В данный момент на территории Нигера находятся около тысячи военных из США. Декларированная цель такого военного присутствия - помощь в борьбе против экстремистов.

Нигер США
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