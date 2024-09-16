Последние американские военные покинули Нигер

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Последняя группа военнослужащих покинула Нигер, сообщили в понедельник в Африканском командовании ВС США.

"Министерство обороны США и министерство обороны Нигера информируют о завершении процесса вывода американских сил", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что процесс вывода стартовал 19 мая 2024 года, когда стороны согласовали план действий. Затем, летом, американские военнослужащие покинули две базы ВВС – в Ниамее и Агадесе.

"Кроме того, Нигер покинули координаторы Африканского командования: два генерала", - поясняет командование.

Ранее сообщалось, что после завершения основной части вывода войск США в августе в Нигере оставалась небольшая группа военных, занимавшаяся решением организационных вопросов. Теперь и она покинула африканскую страну.

26 июля 2023 года в Нигере произошел госпереворот. Военные свергли президента страны Мохамеда Базума. Новым лидером был объявлен генерал Абдурахман Тчиани, который пообещал передать власть гражданским в ближайшие три года.

В середине марта власти Нигера заявили, что Вашингтон навязал Ниамею соглашение от 2012 года о военном сотрудничестве, и объявили его недействительным. Декларированной целью такого военного присутствия была помощь в борьбе против экстремистов.

В первой половине мая западные СМИ сообщили, что Минобороны США распорядилось вывести из Нигера весь контингент – примерно 1 тыс. американских военных.

Западные СМИ отмечали, что базы США в Нигере играли важную роль для контроля за безопасностью в Африке. Так, в Агадесе базировались разведывательные беспилотники. Военное командование США отмечало, что использовало их для борьбы против террористов.