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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:28

Власти Нигера сообщили о согласовании порядка вывода из страны военных США

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Канцелярия президента Республики Нигер сообщила, что представители министерств обороны страны и США договорились в рамках смешанной комиссии о выводе американских сил из Нигера до 15 сентября текущего года.

Как отмечается в документе, стороны пришли к соглашению о порядке уже начавшегося вывода американских войск, который "завершится не позднее 15 сентября 2024 года".

"Эти дискуссии военных проходили при полной прозрачности и при полном взаимном уважении сторон", - говорится в коммюнике, опубликованном в воскресенье в Ниамее.

Сообщается, что обе стороны подтвердили гарантии защиты и безопасности американских сил в процессе их вывода. Были также согласованы процедуры, облегчающие перемещение американских военных, включая пролеты и посадки военных самолетов США.

В сообщении президентской канцелярии отмечается, что стороны продолжат сотрудничество в областях, представляющих взаимный интерес, а вывод американских войск не нанесет ущерба сотрудничеству Нигера и США в области развития.

В миреПентагон распорядился о выводе из Нигера всех военных СШАЧитать подробнее

В середине марта власти Нигера заявили, что Вашингтон навязал Ниамею соглашение от 2012 года о военном сотрудничестве, и объявили его недействительным. Декларированной целью такого военного присутствия была помощь в борьбе против экстремистов.

В первой половине мая западные СМИ сообщили, что Минобороны США распорядилось вывести из Нигера весь свой контингент - примерно тысячу американских военных.

Нигер США
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