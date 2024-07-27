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Позиция Нетаньяху может привести к кризису на переговорах о перемирии в Газе

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Израильская команда, ведущая переговоры об освобождении заложников, удерживаемых ХАМАС, и перемирии в секторе Газа, обеспокоена тем, что недавно добавленные премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху условия могут вызвать кризис, сообщает The Times of Israel со ссылкой на источники.

"Он (Нетаньяху - ИФ) думает, что если ужесточит позиции в отношении ХАМАС, то сломит его, но тем самым он делает опасную ставку на жизни заложников", - приводит издание мнение источников, которые добавляют, что "времени больше нет".

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Собеседники газеты отмечают, что "Нетаньяху целеустремлен, но его позиция не позволяет начать переговоры". "Неясно, хочет ли он сделки", - заявили они.

В то же время, пишет The Times of Israel, в пятницу во Флориде Нетаньяху заявил, что направляет переговорную группу в Рим. Ранее в тот же день сообщалось, что директор ЦРУ Уильям Бернс должен встретиться в столице Италии с главами израильской и египетской разведок Давидом Барнеа и Аббасом Камелем и премьер-министром Катара Мухаммедом бен Абдулрахманом Аль Тани для переговоров о прекращении огня в секторе Газа и освобождении заложников.

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По данным портала Axios, основное внимание на встрече будет уделено стратегии продвижения вперед, а не устранению оставшихся пробелов в соглашении, которое в настоящее время находится на рассмотрении.

Ранее СМИ сообщали, что выдвигаемые Нетаньяху дополнения предусматривают, чтобы после начала перемирия палестинцы, бежавшие от войны на юг сектора Газа, при возвращении в северные районы проходили проверку, что не предусмотрено изначально проектом соглашения и вызывает протесты у ХАМАС.

Израильский премьер также настаивает на том, чтобы Израиль сохранял контроль над границей между Газой и Египтом, что не устраивает Каир.

Израиль Биньямин Нетаньяху сектор Газа ХАМАС перемирие
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