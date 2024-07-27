Корабли Балтийского флота прибыли в Гавану

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Группа кораблей Балтийского флота ВМФ России прибыла в субботу в порт Гаваны, сообщает кубинское радио. По его данным, в воскресенье жители кубинской столицы получат возможность подняться на борт учебного корабля "Смольный".

Ранее на этой неделе министерство революционных вооруженных сил Кубы сообщило, что в период с 27 по 30 июля рабочий визит в порт Гаваны нанесет группа кораблей Балтийского флота в составе учебного корабля "Смольный", патрульного корабля "Неустрашимый" и танкера "Ельня".

12-17 июня порт Гаваны посетили четыре корабля ВМФ России - фрегат "Адмирал Горшков", атомная подлодка "Казань", морской танкер-снабженец "Академик Пашин" и океанский спасательный буксир "Николай Чикер".