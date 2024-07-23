Руководителя CrowdStrike вызвали в Конгресс США после глобального сбоя

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Исполнительного директора компании CrowdStrike Джорджа Курца вызвали в Конгресс США для дачи показаний о глобальном сбое, который начался 19 июля, привел к выводу из строя огромного количества компьютеров на ОС Windows и вызвал сбои в работе СМИ, банков и авиакомпаний, сообщает АР.

Республиканцы, которые руководят комитетом по национальной безопасности Палаты Представителей хотя как можно скорее получить от Курца ответы на вопросы о роли в случившемся его компании, которая поставляет решения в сфере кибербезопасности.

"Мы оценили реакцию CrowdStrike и координацию ее действий с потребителями, но мы не можем игнорировать масштабы сбоя, который, по некоторым данным, назвали самым крупным в истории IT", - говорится в послании, которое направили Курцу конгрессмены от штатов Теннесси и Нью-Йорк Марк Грин и Эндрю Гарбарино.

22 июля Microsoft сообщила, что сбой в софте компании CrowdStrike, затронул около 8,5 млн компьютеров на Windows. По состоянию на 22 июля в США, авиакомпания Delta Air Lines четвертый день подряд не могла вернуться к нормальной работе после сбоя, в частности, перевозчик не мог восстановить работу важной для него программы по составлению расписания летных экипажей. Другие авиаперевозчики к тому моменту уже вернулись к обычному режиму работы.