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Эксперты допустили полное устранение сбоя в системах Microsoft в течение нескольких дней

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - На полное устранение глобального сбоя в работе систем Microsoft, возможно, потребуется несколько дней. Об этом сообщили газете The Guardian эксперты в сфере кибербезопасности.

"С учетом масштабов сбоя на его устранение может потребоваться несколько дней. Перебои, возможно, будут проявляться в пятницу и на протяжении выходных", - пишет издание.

Информация о нарушениях в работе систем Microsoft ранее поступала из банков, телекоммуникационных компаний, авиалиний и объектов торговли, расположенных в странах Европы, а также в США, Индии, Австралии и Новой Зеландии.

Особенно сложная ситуация сложилась в аэропортах - авиакомпании American Airlines, Delta и United Airlines были вынуждены отложить вылеты. Сложности испытывали и в крупных европейских аэропортах "Схипхол" (Нидерланды) и Берлин-Бранденбург (Германия).

В Великобритании проблемы наблюдались на ряде железнодорожных линий.

Глава компании по информационной безопасности CrowdStrike Джордж Курц заявил, что проблема, которая привела к сбоям в работе систем Microsoft по всему миру, обнаружена, и компания работает над ее устранением.

"CrowdStrike активно работает с клиентами, пострадавшими из-за ошибки, обнаруженной в обновлении для систем Windows. На системы Mac и Linux она не повлияла. Это не инцидент с безопасностью и не кибератака. Проблема обнаружена, локализована, работы над ее исправлением идут", - написал Курц в социальной сети X.

Ранее телеканал CNBC сообщал, что результатом сбоя систем Microsoft стало обновление от CrowdStrike. В компании отметили, что работают над откатом обновления.

Глобальный сбой Microsoft

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Пассажиры ждут открытия стоек регистрации в международном аэропорту Ниноя Акино в Маниле, ФилиппиныВ Австралии из-за массового сбоя в работе служб Microsoft нарушена работа банков и платежных систем. На фото: супермаркет в Канберре.Пассажиры в международном аэропорту Рим-Фьюмичино, где были задержаны или отменены многие рейсыЛюди ожидают вылета в международном аэропорту Лос-АнджелесаЭлектронное табло в международном аэропорту Схипхол, где из-за нестабильной работы ИТ-инфраструктуры были задержаны или отменены некоторые рейсыОчередь в аэропорту Гатвик в Кроули, ВеликобританияПассажиры в международном аэропорту имени Индиры Ганди в Нью-ДелиСотрудник авиакомпании заполняет багажную бирку на стойках регистрации в международном аэропорту ГонконгаМать с ребенком ожидают рейс в аэропорту Бангкока, Таиланд
Пассажиры ждут открытия стоек регистрации в международном аэропорту Ниноя Акино в Маниле, Филиппины
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