В сентябре в сенате США планируется рассмотреть законопроект о поддержке Украины

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - На заседании сената США в сентябре планируется вынести на рассмотрение законопроект о поддержке Украины.

"Мы представим Закон о поддержке Украины, подготовленный сенатором Ричардом Блюменталем, на заседании сената в сентябре. Этот двухпартийный законодательный акт закрепит двустороннее соглашение о безопасности, достигнутое администрацией Байдена и правительством Зеленского в июле этого года", - говорится совместном заявлении Блюменталя и сенатора Линди Грэма по итогам их визита на Украину.

В нем отмечается, что "это послужит важным сигналом всему миру и покажет, что Соединенные Штаты по-прежнему поддерживают Украину".