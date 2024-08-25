СМИ заявили, что обмен ударами Израиля и "Хезболлы" носил ограниченный характер

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Обмен ударами Израиля и движения "Хезболла" в воскресенье не являлся актом полномасштабного конфликта, сообщает издание The National со ссылкой на представителя сферы безопасности одной из арабских стран.

"Атака "Хезболлы" стала более интенсивной, чем обычно, но она все так же была направлена на то, чтобы сохранить репутацию. Она велась во все тех же установленных рамках", - заявил он.

По его словам, бойцы "Хезболла" наносили удары не дальше чем на 100 км вглубь Израиля, избегали атак на гражданские объекты, но пытались добиться эффекта, сумев добить до Тель-Авива.

"Лидер движения Хасан Насралла хочет показать своим сторонникам в Ливане и арабских странах, что он верен своим словам после гибели командира Фуада Шукра. Но более тщательный анализ фактических действий "Хезболлы" на игровом поле не свидетельствует в пользу этого", - пояснил источник.

Между тем, по словам собеседников The National, Израиль также действовал в ограниченных масштабах, не стал атаковать Бейрут.

Тем временем, целый ряд авиакомпаний - Etihad Airways, Air France, Royal Jordanian Airlines и Aegean Airways отменяют рейсы из Бейрута и в него.

Ранее израильский премьер Биньямин Нетаньяху заявлял, что ЦАХАЛ в результате превентивного удара удалось успешно атаковать арсеналы движения "Хезболла" и вывести из строя тысячи реактивных снарядов.

В свою очередь "Хезболла" ранее распространило заявление, согласно которому утверждения израильской стороны об успешных, предпринятых заранее контрмерах против атаки "Хезболлы" на Израиль не соответствуют действительности. В движении заявили о запуске 320 снарядов и десятков беспилотников по Израилю.

В 18:00 по местному времени ожидается выступление лидера "Хезболлы" Насраллы.