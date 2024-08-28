Ракета SpaceX вывела на орбиту новую группу интернет-спутников Starlink

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Ракета-носитель Falcon 9 успешно вывела на орбиту очередную партию из 21 мини-спутника для пополнения орбитальной группировки глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink, сообщила компания-разработчик SpaceX.

"Вывод 21 спутника Starlink подтвержден", - говорится в сообщении.

Ракету запустили с 40-го стартового комплекса базы американских Космических сил на мысе Канаверал во Флориде в 03:48 по времени Восточного побережья США (в 10:48 по Москве). Примерно через час спутники, отделившись от второй ступени носителя, вышли на орбиту.

Первая многоразовая ступень ракеты-носителя Falcon 9 опрокинулась при посадке на морскую платформу и упала в Атлантику. Эта ступень использовалась в 23-й раз. После отделения она должна была совершить управляемую вертикальную посадку на морскую платформу-дрон A Shortfall of Gravitas.