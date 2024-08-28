Поиск
ХроникаЗадержание Павла Дурова во ФранцииОбновлено в 16:38

Ракета SpaceX вывела на орбиту новую группу интернет-спутников Starlink

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Ракета-носитель Falcon 9 успешно вывела на орбиту очередную партию из 21 мини-спутника для пополнения орбитальной группировки глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink, сообщила компания-разработчик SpaceX.

"Вывод 21 спутника Starlink подтвержден", - говорится в сообщении.

Ракету запустили с 40-го стартового комплекса базы американских Космических сил на мысе Канаверал во Флориде в 03:48 по времени Восточного побережья США (в 10:48 по Москве). Примерно через час спутники, отделившись от второй ступени носителя, вышли на орбиту.

Первая многоразовая ступень ракеты-носителя Falcon 9 опрокинулась при посадке на морскую платформу и упала в Атлантику. Эта ступень использовалась в 23-й раз. После отделения она должна была совершить управляемую вертикальную посадку на морскую платформу-дрон A Shortfall of Gravitas.

Falcon 9 SpaceX Starlink США
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Запуск корабля компании SpaceX с коммерческим экипажем перенесен из-за непогоды

Макрон в 2018 году предлагал Дурову перенести штаб-квартиру Telegram в Париж

Макрон в 2018 году предлагал Дурову перенести штаб-квартиру Telegram в Париж

Американцы оставят в Узбекистане вывезенную из Афганистана военную авиатехнику

Американцы оставят в Узбекистане вывезенную из Афганистана военную авиатехнику

Что случилось этой ночью: среда, 28 августа

Акции Европы преимущественно выросли, исключением стал французский индекс

Акции Европы преимущественно выросли, исключением стал французский индекс

Трамп и Харрис договорились провести дебаты 10 сентября

Трамп и Харрис договорились провести дебаты 10 сентября

В Африке за неделю выявили почти 4 тыс. человек, заразившихся оспой обезьян

Харрис немного опережает Трампа по популярности

Харрис немного опережает Трампа по популярности

Делегация Израиля отправится в среду в Доху на переговоры по Газе

Задержание Павла Дурова во Франции

Во Франции продолжают допрашивать Дурова, обвинения пока не предъявлены

Во Франции продолжают допрашивать Дурова, обвинения пока не предъявлены
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });