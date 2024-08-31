Ракеты компании SpaceX вывели на орбиту две группы интернет-спутников Starlink
Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Ракеты-носители Falcon 9 в субботу вывели на орбиту 42 мини-спутника для пополнения орбитальной группировки глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink, сообщила компания-разработчик SpaceX.
"Вывод 42 спутников Starlink подтвержден", - говорится в сообщении.
Запуски ракет были осуществлены со стартовых площадок на базе американских Космических сил Ванденберг в Калифорнии и на мысе Канаверал во Флориде.
С мая 2019 года в рамках проекта Starlink компания SpaceX запустила уже свыше 6,9 тыс. таких спутников. Часть из них вышла из строя или сошла с орбиты. Более 6,3 тыс. аппаратов находятся на орбите в рабочем состоянии.
Компания SpaceX является крупнейшим спутниковым оператором в мире. Интернет-сеть Starlink доступна пользователям в 72 странах, в том числе в Северной и Южной Америке, Европе, Азии, Африке и Австралии. По данным Пентагона, услугами этих спутников также активно пользуются американские военные.