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ХроникаЗадержание Павла Дурова во ФранцииОбновлено в 10:22

Ракеты компании SpaceX вывели на орбиту две группы интернет-спутников Starlink

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Ракеты-носители Falcon 9 в субботу вывели на орбиту 42 мини-спутника для пополнения орбитальной группировки глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink, сообщила компания-разработчик SpaceX.

"Вывод 42 спутников Starlink подтвержден", - говорится в сообщении.

Запуски ракет были осуществлены со стартовых площадок на базе американских Космических сил Ванденберг в Калифорнии и на мысе Канаверал во Флориде.

С мая 2019 года в рамках проекта Starlink компания SpaceX запустила уже свыше 6,9 тыс. таких спутников. Часть из них вышла из строя или сошла с орбиты. Более 6,3 тыс. аппаратов находятся на орбите в рабочем состоянии.

Компания SpaceX является крупнейшим спутниковым оператором в мире. Интернет-сеть Starlink доступна пользователям в 72 странах, в том числе в Северной и Южной Америке, Европе, Азии, Африке и Австралии. По данным Пентагона, услугами этих спутников также активно пользуются американские военные.

США Falcon 9 Starlink SpaceX
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