Поиск
ХроникаЗадержание Павла Дурова во ФранцииОбновлено в 23:14

Трамп назвал ядерное оружие главной проблемой США и всего мира

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Кандидат в президенты США от Республиканской партии экс-глава государства Дональд Трамп назвал главной проблемой и США и всего мира существование ядерного оружия, он считает необходимым позаботиться о том, чтобы оно никогда не было использовано.

"Я полагаю, самая большая проблема нашей страны, всего мира - это ядерное оружие. Это разрушительная сила, прежде которой никто никогда не видел. И мы должны позаботиться о том, чтобы оно никогда не было использовано. Мы должны позаботиться о том, чтобы этого не произошло", - заявил Трамп, выступая на митинге перед сторонниками в штате Висконсин.

Он напомнил, что ряд стран имеет ядерное оружие, "массивное и очень массивное, в том числе, наша страна и Россия", в то время как Китай, по его оценкам, сможет "в течение четырех-пяти лет догнать" США по объему ядерного арсенала.

Дональд Трамп США
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Кабинет безопасности Израиля принял решение о сохранении контроля над Филадельфийским коридором

Харрис в случае избрания ее президентом готова включить в кабмин представителя от республиканцев

Харрис в случае избрания ее президентом готова включить в кабмин представителя от республиканцев
Задержание Павла Дурова во Франции

Макрон заявил, что не знал о прибытии Дурова во Францию

Макрон заявил, что не знал о прибытии Дурова во Францию

Что произошло за день: четверг, 29 августа

Минобороны КНР призвало США прекратить "военный сговор" с Тайванем

Корабль Blue Origin с туристами успешно сел после суборбитального полета

Задержание Павла Дурова во Франции

Дурову разрешено проживать во Франции только по определенному судом адресу

Дурову разрешено проживать во Франции только по определенному судом адресу

Бывшая невестка Назарбаева осуждена на 12 лет за вымогательство и самоуправство

Глава Минюста Армении анонсировал конституционный референдум в 2027 году

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });