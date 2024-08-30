Трамп назвал ядерное оружие главной проблемой США и всего мира

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Кандидат в президенты США от Республиканской партии экс-глава государства Дональд Трамп назвал главной проблемой и США и всего мира существование ядерного оружия, он считает необходимым позаботиться о том, чтобы оно никогда не было использовано.

"Я полагаю, самая большая проблема нашей страны, всего мира - это ядерное оружие. Это разрушительная сила, прежде которой никто никогда не видел. И мы должны позаботиться о том, чтобы оно никогда не было использовано. Мы должны позаботиться о том, чтобы этого не произошло", - заявил Трамп, выступая на митинге перед сторонниками в штате Висконсин.

Он напомнил, что ряд стран имеет ядерное оружие, "массивное и очень массивное, в том числе, наша страна и Россия", в то время как Китай, по его оценкам, сможет "в течение четырех-пяти лет догнать" США по объему ядерного арсенала.