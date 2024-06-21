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Нигер отозвал лицензию французского производителя ядерного топлива Orano

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Нигер отозвал лицензию на эксплуатацию одного из крупнейших в мире урановых рудников французским производителем ядерного топлива компанией Orano, сообщили в пятницу СМИ Франции.

Orano заявила, что ее отстранили от разработки рудника Имурарен на севере Нигера, где, по оценкам, имеются запасы используемого для ядерной энергетики и оружия элемента в 200 тыс. тонн.

Предполагалось, что добыча на месторождении начнется в 2015 году, но разработка, по информации СМИ, была заморожена после обвала мировых цен на уран в связи с радиоактивной аварией на японской АЭС "Фукусима" в 2011 году.

Французская компания сообщила, что принимает к сведению решение властей Нигера отозвать у своей дочерней компании Imouraren SA лицензию на разработку месторождения, отметив, что этот шаг был предпринят, несмотря на недавнее возобновление деятельности на объекте, которая, по утверждению Orano, выполнялась в соответствии с пожеланиями правительства страны.

По заявлению компании, она "готова оставить открытыми все каналы связи с властями Нигера по этому вопросу, сохраняя при этом за собой право оспорить решение об отзыве лицензии на добычу полезных ископаемых в национальных или международных судах".

Orano Нигер Франция
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