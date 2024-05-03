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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:12

Шеф Пентагона подтвердил, что военные РФ находятся на одной базе с американцами в Нигере

Шеф Пентагона подтвердил, что военные РФ находятся на одной базе с американцами в Нигере
Шеф Пентагона Ллойд Остин
Фото: Chip Somodevilla/Getty Images

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - Шеф Пентагона Ллойд Остин подтвердил ранее появившиеся в СМИ сообщения, что военные РФ присутствуют в Нигере на авиабазе 101, где также размещены военнослужащие США, сообщает "Аль-Джазира".

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"Авиабаза 101, где расквартированы наши силы, это база ВВС Нигера, которая находится в международном аэропорту столицы. Россияне находятся там на отдельной территории и не имеют доступа к войскам США и их оборудованию", - заявил Остин на пресс-конференции в Гонолулу.

Он отметил, что в данный момент не видит каких-либо сложностей с защитой американских военных на данной базе.

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Ранее телеканал CNN со ссылкой на источники в Пентагоне сообщил, что уже несколько недель российские военные, прибывшие в Нигер, находятся на военной авиабазе 101.

"Аль-Джазира" уточняет, что после переворота в Нигере в 2023 году США переместили часть своих сил в стране с авиабазы 101 на военно-воздушную базу 201 в городе Агадес - в 920 км к северо-востоку от столицы Нигера Ниамей. В настоящее время неясно, какое американское военное оборудование осталось на авиабазе 101.

В середине марта власти Нигера заявили, что соглашение от 2012 года о военном сотрудничестве "было навязано" Вашингтоном, и объявили его недействительным. Стороны начали переговоры о выводе американского контингента из страны.

Кроме того, по данным "Аль-Джазиры", за последние дни войска США покинули Чад.

Ллойд Остин Пентагон США Нигер
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