Что случилось этой ночью: воскресенье, 8 сентября

Израиль обстреляли реактивными снарядами, в Москве загорелась типография, в Венеции вручили "Золотого льва"

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал к созданию альянса исламских стран для противостояния Израилю. "Единственный шаг, который может остановить израильское высокомерие, бандитизм и терроризм, - это альянс исламских стран", - сказал турецкий лидер.

- Около 50 реактивных снарядов было выпущено по Израилю со стороны Ливана минувшей ночью. Некоторые из них были перехвачены системой ПВО, остальные упали на открытой местности. О пострадавших не сообщается.

- Йеменские хуситы заявили, что сбили очередной американский беспилотник MQ-9 Reaper в воздушном пространстве Йемена. По их словам, это восьмой американский беспилотник такого типа, ликвидированный над территорией этой страны.

- В Москве произошел пожар в типографии. Возгорание возникло на втором этаже административного здания. Огонь охватил офисную мебель, технику и частично кровлю. К утру его потушили, проводится проливка и разбор конструкций.

- Над Белгородской областью ночью сбили несколько воздушных целей, пострадали трое местных жителей, в том числе двое детей. В ночь на воскресенье в регионе дважды объявлялась угроза ракетной опасности.

- Явка на выборах депутатов Мосгордумы по итогам второго дня голосования составила 33,6%. На выборах губернатора Петербурга она достигла 27%, главы Курской области - 52,02%, Вологодской области - 37,4%.

- Фильм "Комната по соседству" Педро Альмодовара стал обладателем "Золотого льва" Венецианского кинофестиваля. "Серебряного льва" - награду за лучшую режиссуру – получил режиссер Брэйди Корбет за картину "Бруталист".