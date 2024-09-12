Шесть сотрудников БАПОР погибли после авиаударов в секторе Газа

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш сообщил о гибели шести сотрудников Ближневосточного агентства по помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) в результате двух авиаударов по школе и прилегающей территории в лагере Нусейрат в секторе Газа.

"То, что происходит в Газе, абсолютно неприемлемо", - написал Гутерриш в своем посте в социальной сети X.

"Среди погибших - шестеро наших коллег из БАПОР", - добавил он.

Агентство, в свою очередь, заявило о самом большом числе погибших сотрудников в результате одного инцидента.

"С начала войны эта школа подвергалась ударам пять раз. В ней проживает около 12 тыс. перемещенных лиц, в основном женщин и детей", - заявило БАПОР в соцсети X.