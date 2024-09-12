Поиск

Шесть сотрудников БАПОР погибли после авиаударов в секторе Газа

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш сообщил о гибели шести сотрудников Ближневосточного агентства по помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) в результате двух авиаударов по школе и прилегающей территории в лагере Нусейрат в секторе Газа.

"То, что происходит в Газе, абсолютно неприемлемо", - написал Гутерриш в своем посте в социальной сети X.

"Среди погибших - шестеро наших коллег из БАПОР", - добавил он.

Агентство, в свою очередь, заявило о самом большом числе погибших сотрудников в результате одного инцидента.

"С начала войны эта школа подвергалась ударам пять раз. В ней проживает около 12 тыс. перемещенных лиц, в основном женщин и детей", - заявило БАПОР в соцсети X.

ООН Антониу Гутерриш Газа БАПОР
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Лондон разрешит Украине использовать ракеты Storm Shadow для ударов по РФ

Корабль "Союз МС-26" с российско-американским экипажем пристыковался к МКС

Приход на Землю очередной произошедшей на Солнце вспышки ожидается вечером в четверг

Приход на Землю очередной произошедшей на Солнце вспышки ожидается вечером в четверг

Байден, Харрис и Трамп почтили память жертв терактов 11 сентября 2001 года

Байден, Харрис и Трамп почтили память жертв терактов 11 сентября 2001 года

Что произошло за день: среда, 11 сентября

Корабль SpaceX с коммерческим экипажем совершил полет на рекордной высоте

Корабль SpaceX с коммерческим экипажем совершил полет на рекордной высоте

Росбанк станет филиалом Т-Банка, сохранив свои обязательства и клиентские бренды

Росбанк станет филиалом Т-Банка, сохранив свои обязательства и клиентские бренды

Суд ЕС решил, что Фридман и Тимченко должны декларировать свои средства в Евросоюзе

Суд ЕС решил, что Фридман и Тимченко должны декларировать свои средства в Евросоюзе
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });