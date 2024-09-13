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Врио секретаря генсовета "Единой России", вероятно, станет сенатором в сентябре

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Временно исполняющий обязанности секретаря генсовета партии "Единая Россия", полпред президента в Уральском федеральном округе Владимир Якушев до начала октября получит мандат сенатора от Тюменской области, сообщил "Интерфаксу" осведомленный источник.

"Вопрос о передаче мандата сенатора Владимиру Якушеву решится до 1 октября", - сказал собеседник агентства.

По его словам, Якушев будет представлять Тюменскую область в Совете Федерации, его делегирует нынешний глава региона Александр Моор.

В настоящее время должность сенатора от губернатора Тюменской области занимает Павел Тараканов. Как ожидается, он перейдет на работу в Тюменскую область.

Сам Якушев в разговоре с журналистами в среду не исключил, что можно ожидать его назначения сенатором в ближайшее время.

Единая Россия Владимир Якушев Совет Федерации Тюменская область
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