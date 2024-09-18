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Ракета компании SpaceX вывела на орбиту два европейских навигационных спутника

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Ракета Falcon 9 в среду по московскому времени успешно вывела на орбиту два европейских навигационных спутника Galileo, сообщила компания-разработчик носителя SpaceX.

"Вывод на орбиту миссии Galileo L13 подтвержден", - говорится в сообщении.

Запуск ракеты был осуществлен с 40-го стартового комплекса базы американских Космических сил на мысе Канаверал во Флориде во вторник в 18:50 по времени Восточного побережья США (в среду в 01:50 по Москве). Примерно через три с половиной часа аппараты были выведены на орбиту.

Два спутника Galileo FOC FM26 и FM32, размещенные на высоте 23 тыс. км, пополнили глобальную орбитальную группировку европейской навигационной системы, создаваемой Евросоюзом и Европейским космическим агентством (ESA) с 2016 года. Спутники могут предоставлять данные с точностью до одного метра.

Целью программы Galileo стоимостью 10 млрд евро является создание высокоточной системы позиционирования, независимой от американской GPS или российской ГЛОНАСС.

В рамках запуска первая многоразовая ступень ракеты-носителя, которая использовалась в 22-й раз, после отделения совершила управляемую вертикальную посадку на морскую платформу-дрон Just Read the Instructions, находившуюся в Атлантике.

SpaceX Falcon 9
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