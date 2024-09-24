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Кремль отметил, что вопрос о фаворитах на выборах в США не является приоритетом для РФ

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Рассуждения о фаворитах президентской гонки в США не являются приоритетом для России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Нет. Это – не вопрос нашего приоритетного интереса. Мы живем своими проблемами, мы живем своей повесткой дня", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос, не изменилась ли позиция РФ по более предпочтительному для нее кандидату на американских выборах.

Ранее президент Владимир Путин заявлял, что считает фаворитом выборов в США кандидата от демократов Камалу Харрис.

"Я говорил, у нас фаворитом, если можно так сказать, был действующий президент, господин Байден. Вот его сняли с гонки, и он рекомендовал всем своим сторонникам поддержать госпожу Харрис. Вот и мы тоже так сделаем, будем ее поддерживать", - сказал Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума.

Дмитрий Песков США Камала Харрис Дональд Трамп
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