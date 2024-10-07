Что случилось этой ночью: понедельник, 7 октября

Киев получил от Амстердама первую партию F-16, пожар на нефтебазе в Крыму, "Хесболла" обстреляла Хайфу и Нижнюю Галилею, Израиль нанес авиаудар по больнице в секторе Газа

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Нидерланды поставили Украине первую партию F-16. По словам нидерландского министра обороны Рубена Брекелманса, остальные из обещанных 24 истребителей "последуют в ближайшие месяцы".

- Пожар произошел на нефтебазе в Феодосии, никто не пострадал. На место происшествия выехал вице-премьер правительства Крыма Игорь Михайличенко.

- "Хезболла" нанесла ракетные удары по израильским Хайфе и Нижней Галилее, ранены не менее 10 человек. Как сообщает Jerusalem Post, имело место прямое попадание в ресторан в Хайфе. На месте удара работают сотрудники полиции и специалисты по обезвреживанию бомб.

- Армия обороны Израиля атаковала больницу в районе Дейр аль-Балах в секторе Газа. По данным израильских военных, на территории медучреждения находился командный центр ХАМАС. Арабские СМИ пишут, что под удар израильской авиации попали палатки, которые разбили на территории больницы перемещенные лица, пострадали 11 человек. ЦАХАЛ также сообщила об авиаударах по объектам "Хезболлы", оборудованным под жилыми домами в Бейруте.

- Премьер Словакии пообещал не допустить членства Украины в НАТО. "Пока я являюсь главой словацкого правительства, я буду распоряжаться, чтобы члены парламента, которые находятся под моим контролем - как председателя правящей партии, никогда не давали согласия на присоединение Украины к НАТО", - сказал Роберт Фицо.

- Уголовное дело возбуждено после отравления 30 детей в спортивной школе в Якутии. СУ СКР по республике возбудил дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей). С симптомами отравления в районную больницу обратились 30 учеников в возрасте от 8 до 12 лет, 27 из них госпитализированы.