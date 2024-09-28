Глава МИД Израиля посчитал оправданной ликвидацию лидера "Хезболлы"

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Израильская операция по ликвидации лидера "Хезболлы" Хасана Насраллы - абсолютно оправданная, заявил в субботу глава МИД Израилья Исраэль Кац.

"Устранение террориста Насраллы - одна из наиболее оправданных контртеррористических операций в истории Израиля", - написал он в соцсети X.

По словам Каца, Насралла "заслуживал гибели, и то, что он не остался в живых - это хорошо".

В субботу в "Хезболле" подтвердили гибель Насраллы. Ранее о его ликвидации сообщили израильские военные.

МИД России в своем заявлении осудил убийство Насраллы и призвал Израиль прекратить боевые действия и прекратить кровопролитие.