В трех провинциях Афганистана ввели запрет на показ в СМИ людей и животных

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Контролирующее Афганистан движение "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация) ввело в ряде провинций запрет на показ в СМИ людей и животных, сообщает во вторник Associated Press.

Оно приводит слова представителя министерства по поощрению добродетели и удержанию от порока Афганистана, пояснившего, что государственные СМИ в провинциях Тахар, Вардак и Кандагар должны прекратить использование изображений всех живых существ – людей и животных.

Позднее это распоряжение распространили и на независимые СМИ в этих провинциях, отмечает директор Союза независимых журналистов Афганистана.

По сообщению Афганского центра журналистов, в связи с данным предписанием ряд телеканалов и радиостанций в провинции Тахар приостановили вещание. Отмечается, что в сентябре СМИ Тахара подпали под введенный властями запрет на трансляцию официальных встреч и съемки интервью.

В августе 2024 года министерство по поощрению добродетели и удержанию от порока издало закон, касающийся соблюдения норм приличия, соответствующих принятой в стране исламской традиции. В частности, согласно 17-ой статье, был введен запрет СМИ публиковать "изображения живых существ".

В августе 2021 года талибы, практически не встречая сопротивления, захватили почти всю территорию Афганистана, включая крупнейшие города. Боевики группировки вошли в столицу страны Кабул 15 августа.