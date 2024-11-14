В ООН осудили устроенную в Афганистане публичную казнь

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Публичная казнь, проведенная в среду на спортивном стадионе в Афганистане, вызвала осуждение со стороны представителей ООН, которые призвали власти страны немедленно положить конец подобной практике, сообщает сайт международной организации.

"После захвата власти талибами (движение "Талибан" признано в соответствии с законодательством РФ террористическим и запрещено в России, а также находится под санкциями ООН - ИФ) в августе 2021 года в стране были вновь введены публичные казни, порки и другие формы телесных наказаний, несмотря на стандарты в области прав человека и серьезную обеспокоенность экспертов и международного сообщества", - говорится в сообщении.

Отмечается, что казнь, которая состоялась в Гардезе (провинция Пактия), представляет собой "явное нарушение прав человека" и является тревожным сигналом.

"Я осуждаю сегодняшнюю ужасающую публичную казнь. Эти зверские наказания являются явными нарушениями прав человека и должны быть немедленно прекращены", - заявил на своей странице в соцсетях спецдокладчик ООН по правам человека в Афганистане Ричард Беннетт.

В Миссии ООН по содействию Афганистану (МООНСА) подчеркнули, что "публичные казни противоречат международным обязательствам Афганистана в области прав человека и должны быть прекращены". Миссия призвала фактические власти страны "немедленно ввести мораторий на все казни с целью последующей отмены смертной казни".

"Мы также призываем уважать права на надлежащую правовую процедуру и справедливое судебное разбирательство, в частности, доступ к юридическому представительству", - заявили в МООНСА.

В сообщении на сайте ООН отмечается, что публичная казнь отражает более широкую тенденцию ухудшения ситуации с правами человека в Афганистане. С момента захвата власти в 2021 году талибы издали более 70 указов и директив. В их числе - постановления, ограничивающие доступ девочек к начальному образованию и запрещающие женщинам большинство профессий. Кроме того, женщинам в Афганистане теперь нельзя посещать парки, спортзалы и другие общественные места, а также петь и разговаривать на публике.