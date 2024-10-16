Вашингтон ждет ответа Израиля на удар Ирана до 5 ноября

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - В руководстве США считают, что Израиль проведет акцию против Ирана, в ответ на его ракетный удар, до 5 ноября, дня президентских выборов в США, сообщает CNN со ссылкой на источники.

Собеседники телекомпании уточняют, что, хотя в израильском правительстве активно дискутировали по поводу характера и сроков акции против Ирана, выбор времени для удара там не связывают напрямую с президентскими выборами в США. Также собеседники CNN пояснили, что премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху весьма волнует то, какую реакцию вызовут в США возможные действия Израиля против Ирана.

16 октября другой источник CNN заявил, что Израиль завершил составление плана ответных мер против Ирана. Затем он также сказал, что члены израильского руководства, включая Нетаньяху, заверили США: ответный израильский удар по Ирану скорее ограничится военными целями, нежели будет направлен против нефтяных и ядерных объектов.