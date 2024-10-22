Два спиртзавода повреждены при атаке дронов на Тульскую область

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Средства противовоздушной обороны пресекли атаку ВСУ на территории Тульской области, повреждены помещения двух спиртзаводов, сообщил глава региона Дмитрий Миляев во вторник.

"Сегодня ночью на территории Тульской области подразделения ПВО Министерства обороны РФ пресекли атаку БПЛА ВСУ", - говорится в сообщении в телеграме губернатора.

Как отметил Миляев, повреждены помещения двух спиртзаводов - Ефремовского и в поселке Лужковский Суворовского района. Среди гражданского населения пострадавших нет.