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Оставшиеся без света жители Сантьяго-де-Куба протестуют против бездействия властей

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Стихийные акции протеста прошли в городе Сантьяго-де-Куба, который уже более двух суток живет без электроснабжения, сообщает в понедельник американский информационный портал CiberCuba.

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По данным его собеседников, горожане устроили "кастрюльный марш" с требованием к местным властям обеспечить их дома электричеством. Также звучали требования улучшить продовольственное снабжение.

"Кастрюльные марши" - это традиционная форма протеста в ряде стран Латинской Америки: люди выходят на улицы с кухонной утварью и громко стучат, выкрикивая требования к властям.

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Куба с конца прошлой недели оказалась в ситуации энергетического коллапса после отключения одной из основных электростанций острова. Ремонтные работы продолжаются, но значительная часть населения остается без стабильного энергоснабжения.

На востоке Кубы, где находится город Сантьяго-де-Куба, ситуация осложняется погодными условиями - на этот регион обрушился ураган "Оскар".

Куба Сантьяго-де-Куба электроснабжение протесты ураган Оскар
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