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Два воронежских предприятия атакованы дронами ВСУ ночью, ранены два человека

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Украинские дроны атаковали два предприятия в Воронежской области прошедшей ночью, повреждено несколько зданий и сооружений, два человека ранены, сообщил глава региона Александр Гусев.

"Минувшей ночью два предприятия в Воронежской области были атакованы беспилотными летательными аппаратами противника. В Аннинском районе ранены два работника предприятия. Один направлен на стационарное лечение, второй - на амбулаторное. Пожар был потушен около двух ночи. Огнем повреждены несколько зданий и сооружений разного назначения, а также техника", - написал губернатор в своем телеграм-канале.

Гусев добавил, что за пределами предприятия огонь затронул два гаража с автотранспортом, также повреждены окна одного жилого дома и участок линии электропередачи.

"На втором предприятии в Новохоперском районе повреждения при падении БПЛА получила крыша одной хозяйственной постройки и емкость. Возгорания не произошло", - уточнил глава региона.

Воронежская область предприятия дроны ВСУ
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