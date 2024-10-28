Премьер Японии после выборов в парламент заявил о намерении сохранить пост

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Премьер Японии Сигэру Исиба после выборов, на которых его Либерально-демократическая партия (ЛДП) и союзная "Комэйто" лишились большинства в нижней палате парламента, заявил, что не намерен покидать пост.

"В то время как цель ЛДП и "Комэйто" сохранить большинство оказалась невыполненной, Исиба сказал, что продолжит занимать пост премьера и вести правительство вперед, будет реагировать на растущие вызовы в сфере экономики и безопасности", - информирует агентство "Киодо".

"Я не могу допустить политической неопределенности", - сказал Исиба журналистам в штаб-квартире ЛДП.

Также он отверг идеи внести изменения в состав правящей коалиции, но готов рассмотреть идеи от оппозиционного лагеря. Премьер отметил, что неудача коалиции на выборах оказалась связана "с неспособностью отреагировать на подозрения, недоверие и злость народа" в связи со скандалом вокруг злоупотреблений ЛДП с использованием партийных финсредств. Он пообещал провести реформы в партии, в том числе в области использования финансов.

На выборах ЛДП и "Комэйто" вместе получили 215 мест - 191 у либерал-демократов и 24 у их партнеров по коалиции, тогда как для большинства необходимо 233. Общее число мест в парламенте - 465, соответственно, оппозиционные партии займут 250 кресел. Основная оппозиционная Конституционно-демократическая партия (КДП) Японии добилась 148 мест, Партия инноваций Японии - 38, Коммунистическая партия Японии - восемь, Демократическая партия для народа - 28.

Перспективы формирования правительства остаются неопределенными. Оппозиционные партии уже отказались вступать в правящую коалицию. В КДП изучают способы объединиться с другими политическими силами с целью сменить правительство. Ее лидер Ёсихико Нода заявил, что собирается провести дискуссии перед внеочередной сессией парламента Японии, на которой должны избрать нового премьера

По данным "Киодо", ЛДП начала переговоры с целью сохранить нынешнее правительство до этой сессии парламента. Она должна пройти в течение 30 дней после нынешних выборов. Изначально Исиба планировал созвать сессию 7 ноября. Однако, по данным источников агентства, теперь его правительство, скорее всего, пересматривает планы и постарается использовать больше времени и получить большинство на голосовании по кандидатуре премьер-министра.

В свою очередь лидер Демократической партии для народа Юитиро Тамаки в начале заверял, что не присоединится к коалиции ЛДП и "Комэйто". Затем он говорил о готовности работать как с КДП, так и ЛДП, и обещал голосовать на внеочередной сессии парламента больше с учетом собственных интересов, нежели Ноды.

ЛДП и союзники сохраняли большинство в японском парламенте с 2012 года.