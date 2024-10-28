Минобороны Израиля заказало лазерные установки ПВО на $500 млн

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Минобороны Израиля в понедельник подписало контракты на сумму $500 млн на поставки лазерных систем ПВО Iron Beam, сообщает портал Ynet.

"Эта сделка знаменует новую эру - эру лазерной системы обороны", - сказал генеральный директор израильского Минобороны Эяль Замир.

Он уточнил, что первые наземные установки лазерной системы ПВО войдут в строй в течение 2025 года.

Соглашения о поставках этого оружия ранее достигли Администрация по исследованиям, развитию вооружения и технологической инфраструктуры - объединенный орган Минобороны и Армии обороны Израиля, и оборонные компании Rafael Advanced Defense Systems и Elbit Systems.

Iron Beam предназначена для борьбы с различными воздушными целями, включая реактивные и минометные снаряды, БПЛА, крылатые ракеты. Эти установки должны стать частью многоуровневой обороны Израиля и дополнением к системе ПРО "Железный купол".

Исполнительный директор Rafael Йоав Тургеман напомнил, что на эти разработки ушло несколько лет и что подобные лазерные установки, теперь готовые к развертыванию, являются первыми в своем роде во всем мире.