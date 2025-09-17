Израиль планирует развернуть по стране лазерные установки против воздушных целей

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - В израильском Минобороны в среду заявили, что лазерная система ПВО Iron Beam введена в строй, и батареи из таких установок в предстоящие месяцы разместят в разных районах Израиля, сообщает The Jersusalem Post.

По данным издания, Iron Beam может сбивать не только беспилотники, но и ракеты, реактивные и минометные снаряды. Представители сферы обороны отмечают, что Iron Beam способна обстреливать сразу несколько целей одновременно, а не только одну или две.

В Минобороны и Армии обороны Израиля ожидают, что Iron Beam вскоре начнут сокращать стоимость перехвата воздушных целей: использование этих систем ПВО будет обходиться дешевле, чем пуск перехватчиков из ПРО Arrow или ПРО "Железный купол".

По информации The Jersusalem Post, Iron Beam являются стационарными установками, они не могут вести огонь в движении. Однако существует его миниатюрная версия Lite Beam, которую можно ставить на транспортные средства сухопутных сил. Также имеется более мощная установка Iron Beam M: ее можно устанавливать на грузовиках и стрелять по ходу движения.

Генеральный директор Минобороны Израиля Амир Барам отметил, что речь идет лишь о начале процесса, по итогам которого в зонах боевых действиях в мире будут применять дешевые лазерные установки.

The Jersusalem Post напоминает, что разработки таких вооружений также ведут США, РФ, КНР, Британия, Германия и Япония, но Израиль смог первым перейти с ними от стадии испытаний к использованию на поле боя.

В октябре 2024 года сообщалось, что Минобороны Израиля подписало контракты на сумму $500 млн на поставки лазерных систем ПВО Iron Beam. Предполагалось, что эти установки должны стать частью многоуровневой обороны Израиля и дополнением к системе ПРО "Железной купол".