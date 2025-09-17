Поиск

Израиль планирует развернуть по стране лазерные установки против воздушных целей

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - В израильском Минобороны в среду заявили, что лазерная система ПВО Iron Beam введена в строй, и батареи из таких установок в предстоящие месяцы разместят в разных районах Израиля, сообщает The Jersusalem Post.

По данным издания, Iron Beam может сбивать не только беспилотники, но и ракеты, реактивные и минометные снаряды. Представители сферы обороны отмечают, что Iron Beam способна обстреливать сразу несколько целей одновременно, а не только одну или две.

В Минобороны и Армии обороны Израиля ожидают, что Iron Beam вскоре начнут сокращать стоимость перехвата воздушных целей: использование этих систем ПВО будет обходиться дешевле, чем пуск перехватчиков из ПРО Arrow или ПРО "Железный купол".

В миреМинобороны Израиля заказало лазерные установки ПВО на $500 млнЧитать подробнее

По информации The Jersusalem Post, Iron Beam являются стационарными установками, они не могут вести огонь в движении. Однако существует его миниатюрная версия Lite Beam, которую можно ставить на транспортные средства сухопутных сил. Также имеется более мощная установка Iron Beam M: ее можно устанавливать на грузовиках и стрелять по ходу движения.

Генеральный директор Минобороны Израиля Амир Барам отметил, что речь идет лишь о начале процесса, по итогам которого в зонах боевых действиях в мире будут применять дешевые лазерные установки.

The Jersusalem Post напоминает, что разработки таких вооружений также ведут США, РФ, КНР, Британия, Германия и Япония, но Израиль смог первым перейти с ними от стадии испытаний к использованию на поле боя.

В октябре 2024 года сообщалось, что Минобороны Израиля подписало контракты на сумму $500 млн на поставки лазерных систем ПВО Iron Beam. Предполагалось, что эти установки должны стать частью многоуровневой обороны Израиля и дополнением к системе ПРО "Железной купол".

Израиль
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

ФРС снизила базовую ставку впервые с декабря - на 25 б.п., как и ожидалось

ФРС снизила базовую ставку впервые с декабря - на 25 б.п., как и ожидалось

ЕС готов к переговорам с Британией и Канадой о доступе к фонду в 150 млрд евро на закупки вооружений

ЕС готов к переговорам с Британией и Канадой о доступе к фонду в 150 млрд евро на закупки вооружений

В Греции приостановили процедуру экстрадиции молдавского олигарха Плахотнюка

В Минфине Израиля считают, что в Газе возможен бурный рост рынка недвижимости

Многотысячная акция против Трампа проходит в Лондоне

ЕС приостанавливает финансовую поддержку Израиля

ЕК предложила санкции и против ХАМАС, и против отдельных израильтян

Карл III принимает Трампа в Виндзорском замке

Карл III принимает Трампа в Виндзорском замке

FT сообщила, что Китай запретил компаниям закупать ИИ-чипы

FT сообщила, что Китай запретил компаниям закупать ИИ-чипы

ООН планирует сократить бюджет на 2026 год на $500 млн

ООН планирует сократить бюджет на 2026 год на $500 млн
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7177 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2397 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов213 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости405 материалов
Беспорядки в НепалеБеспорядки в Непале24 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России98 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ66 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние235 материалов
Бюджет РФБюджет РФ51 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе454 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });