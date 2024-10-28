Норвегия договорилась с США о закупках ракет для ПВО и истребителей на $360 млн

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Норвегия и США достигли соглашения о продаже Осло американских зенитных ракет AIM-120 AMRAAM, которые можно в том числе использовать в качестве зенитных для пуска с земли, сообщают западные СМИ со ссылкой на норвежское Минобороны.

"Вооруженные силы Норвегии с более значительным количеством новых ракет смогут лучше защищать страну от атак с воздуха", - приводятся в заявлении ведомства слова министра обороны Бьорна Арилда Грама.

Сумма контракта - $362 млн. Изначально ракеты хотели ставить на наземные средства ПВО, но их также возможно применять в качестве оружия класса "воздух-воздух". В частности, ими можно оснащать истребители-бомбардировщики F-35.

В ведомстве отметили, что речь идет об одних из самых масштабных военных закупок, когда-либо осуществлявшихся для ВС Норвегии.