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Норвегия договорилась с США о закупках ракет для ПВО и истребителей на $360 млн

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Норвегия и США достигли соглашения о продаже Осло американских зенитных ракет AIM-120 AMRAAM, которые можно в том числе использовать в качестве зенитных для пуска с земли, сообщают западные СМИ со ссылкой на норвежское Минобороны.

"Вооруженные силы Норвегии с более значительным количеством новых ракет смогут лучше защищать страну от атак с воздуха", - приводятся в заявлении ведомства слова министра обороны Бьорна Арилда Грама.

Сумма контракта - $362 млн. Изначально ракеты хотели ставить на наземные средства ПВО, но их также возможно применять в качестве оружия класса "воздух-воздух". В частности, ими можно оснащать истребители-бомбардировщики F-35.

В ведомстве отметили, что речь идет об одних из самых масштабных военных закупок, когда-либо осуществлявшихся для ВС Норвегии.

AIM-120 AMRAAM "Slammer" - всепогодная управляемая ракета класса "воздух-воздух" средней дальности производства компании Raytheon, США. Предназначена для поражения воздушных целей за пределами прямой видимости цели. Кроме США, состоит на вооружении ВВС Великобритании, Германии и ряда других стран-членов НАТО, являясь основным вооружением истребителей F-15C, F-15E, F-16, F/A-18C/D, F/A-18E/F, F-22.

F-16 F-35 НАТО Норвегия
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