Криптобиржа FTX через суд потребовала у Binance и Чанпэна токены на $1,8 млрд

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Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Обанкротившаяся в 2022 году американская криптовалютная биржа FTX подала в суд на Binance и ее бывшего главного исполнительного директора Чжао Чанпэна, пишет Financial Times.

Иск касается сделки, в рамках которой FTX в июле 2021 года выкупила 20% своих акций у Binance, Чжао Чанпэна и других топ-менеджеров в обмен на токены на сумму $1,76 млрд.

FTX называет сделку мошеннической и хочет вернуть токены для пополнения конкурсной массы. По ее мнению, транзакция не должна была состояться.

Указанная сделка была частью договоренностей с основателем FTX Сэмом Банкманом-Фридом, который отбывает 25-летний тюремный срок за мошенничество.

Чжао Чанпэн покинул Binance в апреле 2024 года и провел четыре месяца в заключении, признав вину в отсутствии адекватных механизмов борьбы с отмыванием денег.