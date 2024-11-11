Криптобиржа FTX через суд потребовала у Binance и Чанпэна токены на $1,8 млрд
Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Обанкротившаяся в 2022 году американская криптовалютная биржа FTX подала в суд на Binance и ее бывшего главного исполнительного директора Чжао Чанпэна, пишет Financial Times.
Иск касается сделки, в рамках которой FTX в июле 2021 года выкупила 20% своих акций у Binance, Чжао Чанпэна и других топ-менеджеров в обмен на токены на сумму $1,76 млрд.
FTX называет сделку мошеннической и хочет вернуть токены для пополнения конкурсной массы. По ее мнению, транзакция не должна была состояться.
Указанная сделка была частью договоренностей с основателем FTX Сэмом Банкманом-Фридом, который отбывает 25-летний тюремный срок за мошенничество.
Чжао Чанпэн покинул Binance в апреле 2024 года и провел четыре месяца в заключении, признав вину в отсутствии адекватных механизмов борьбы с отмыванием денег.