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В Абхазии переговорщики договорились об освобождении задержанных оппозиционеров

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - В Общественной палате Абхазии в связи с протестами в республике создали специальную группу для переговоров между властями и оппозицией, сообщил член палаты, экс-спикер парламента Сократ Джинджолия.

В результате такого посредничества в администрации президента Абхазии удалось договориться о том, что задержанные сторонники оппозиции будут освобождены, заявил Джинджолия участниками протеста на Гумистинском мосту у въезда в Сухум.

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Кроме того, он сообщил, что переговорщики встречались с генпрокурором Абхазии Адгуром Агрба, который также подтвердил, что надзорное ведомство прекратит производство дел в отношении задержанных активистов оппозиции.

Джинджолия с учетом достигнутых договоренностей с властями страны обратился к участникам акции с просьбой разблокировать мосты и дороги для возобновления движения автотранспорта.

Оппозиция в Абхазии протестует против ратификации в парламенте инвестиционного соглашения с Россией. Они также требуют отпустить активистов, которые были задержаны после нападения на одного из депутатов.

Ранее абхазские СМИ сообщили, что властями удалось договориться с протестующими по поводу разблокирования движения транспорта по мосту через реку Кодор, расположенному на границе Очамчирского и Гульрипшского районов. Остальные автомобильные дороги, ведущие в Сухум, остаются заблокированными.

Сухум Абхазия
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