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Президент Абхазии провел экстренное заседание Совбеза из-за перекрытия трассы

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Президент Абхазии Аслан Бжания провел экстренное заседание Совбеза в связи с блокированием группой лиц автотрассы в республике.

"В связи со сложившейся ситуацией, вызванной незаконным блокированием республиканской трассы, президент республики Аслан Бжания провел экстренное заседание Совета Безопасности республики, - сообщает пресс-служба абхазского президента.

В сообщении отмечается, что "руководители силовых структур доложили о предпринимаемых мерах по предотвращению противоправных действий".

Генеральный прокурор Абхазии Адгур Агрба сообщил, что в понедельник днем, "после внеочередного заседания парламента, пятеро граждан, находящихся во дворе здания Народного Собрания совершили противоправные действия в отношении депутата парламента республики".

Генпрокурор добавил, что принимавшие участие в инциденте были задержаны.

"Позже родственниками задержанных и представителями оппозиционных сил была совершена попытка насильственного проникновения в здание Службы Госбезопасности Абхазии с требованием немедленного освобождения задержанных лиц, которая была пресечена сотрудниками правоохранительных органов", - заявил Агрба.

"Обращаюсь с убедительной просьбой воздержаться от дальнейших противоправных действий, нацеленных на дестабилизацию общественной обстановки в республике", - призвал он.

Абхазия Аслан Бжания Совбез трасса
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