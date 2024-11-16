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ЦИК Грузии продолжил заседание после инцидента с оппозиционером

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Заседание Центральной избирательной комиссии Грузии продолжилось в субботу после инцидента, когда член комиссии от оппозиции Давид Киртадзе облил краской председателя ЦИК Гиоргия Каландаришвили.

После возобновления заседания Каландаришвили с повязкой на глазу заявил, что эта хулиганская выходка была направлена не только против него, но и стала подтверждением того, что у оппозиции нет никаких доказательств фальсификации выборов.

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"У оппозиции нет никаких фактов фальсификации выборов, поэтому только нападениями не только на председателя комиссии, но своих оппонентов, предпринимаются попытки сорвать объявление итогов выборов", - сказал он.

По данным ЦИК Грузии, победу на парламентских выборах одержала правящая партия "Грузинская мечта". Оппозиционные партии, прошедшие в ходе выборов в парламент, продолжают выдвигать обвинения властям. Четыре таких партии отказываются признавать итого голосования и требуют назначения новых выборов

Грузия
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