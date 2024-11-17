Ночное землетрясение разбудило жителей Петропавловска-Камчатского

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Сейсмологи зарегистрировали землетрясение магнитудой 5,5, которое произошло в ночь на воскресенье в Тихом океане у восточного побережья Камчатки, сообщает региональный филиал Единой геофизической службы РАН.

Эпицентр землетрясения, зарегистрированного в 1:47 по местному времени (16:47 субботы по Москве), находился в 101 км юго-восточнее Петропавловска-Камчатского.

Очаг залегал на глубине 54 км под морским дном.

В свою очередь в главном управлении МЧС России по региону "Интерфаксу" сообщили, что в отдельных районах Петропавловска-Камчатского это землетрясение ощущалось силой до трех баллов.

В соцсетях местные жители пишут, что подземные толчки их разбудили.

Угроза цунами не объявлялась.