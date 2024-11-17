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Угроза наводнения в Петербурге миновала, дамба открыта

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Затворы комплекса защитных сооружений Санккт-Петербурга от наводнений (КЗС, дамба) открыли после шторма, сообщает в воскресенье дирекция КЗС.

Открыты шлюзы водопропускных и судопропускных сооружений. Судоходный канал свободен для движения судов, говорится в телеграм-канале комплекса.

"При закрытых затворах КЗС максимальный уровень воды в Финском заливе составил плюс 200 см, были зафиксированы порывы ветра 32 м/с. Уровень воды в устье реки Невы оставался ниже критических значений", - отметили в дирекции КЗС.

Благодаря дамбе в Петербурге удалось предотвратить 36-е морское нагонное наводнение, резюмировали там.

Затворы КЗС закрыли накануне днем в преддверии шторма. Также было приостановлено движение судов по Кронштадтскому фарватеру.

Кронштадт Петербург Кронштадтский фарватер Финский залив
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