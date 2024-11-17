Что произошло за день: воскресенье, 17 ноября

Блокированные в Курской области подразделения ВСУ, оппозиция Абхазии настаивает на отставке президента, в финале "Мисс Вселенная" победила датчанка

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Военные РФ блокировали подразделения ВСУ в районе Ольговской рощи в Курской области. Продолжается зачистка данного района и ликвидация оставшегося противника, сообщили в Минобороны РФ.

- Телефонный разговор Владимира Путина и Олафа Шольца был откровенным и детальным, заявил Дмитрий Песков. Сам канцлер Германии сказал западным СМИ, что во время телефонного разговора с президентом РФ не заметил особых изменений в его позиции по Украине.

- Президент Абхазии Аслан Бжания заявил о готовности баллотироваться на внеочередных выборах главы республики. В оппозиции в случае отказа президента страны уйти в отставку намерены сформировать временное правительство.

- Партия "Союз 90/Зеленые" выдвинула Роберта Хабека кандидатом в канцлеры. Кампанию вице-канцлер должен будет вести в тандеме с главой МИД Германии Анналеной Бербок.

- Умер бывший вокалист группы "На-На" Владимир Левкин. Ему было 57 лет.

- Представительница Дании победила в конкурсе "Мисс Вселенная". Россиянка Валентина Алексеева вошла в топ-12.