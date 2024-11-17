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Представительница Дании победила в конкурсе "Мисс Вселенная"

Представительница Дании победила в конкурсе "Мисс Вселенная"
Виктория Кьер Тейлвиг из Дании
Фото: Hector Vivas/Getty Images

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Виктория Кьер Тейлвиг из Данстала победительницей конкурса "Мисс Вселенная", финал которого прошел в Мехико.

21-летняя танцовщица и предпринимательница, которая планирует стать юристом, - первая в истории конкурса датчанка, которой достался титул.

В финале она опередила Чидимму Адетшину из Нигерии, Марию Фернанду Белтран из Мексики, Сучату Чуангсри из Таиланда и Илеану Маркес из Венесуэлы. Последней 28 лет, нее есть ребенок, она стала первой матерью, прошедшей в топ-5 на конкурсе.

В этом году впервые к участию были допущены женщины старше 28 лет. Беатрис Нджойя стала первой 40-летней участницей, которой удалось пройти в большой финал.

Россиянка Валентина Алексеева вышла в топ-12.

В этом году в конкурсе впервые участвовали представительницы Белоруссии, Эритреи и ОАЭ. Куба вернулась в конкурс впервые с 1967 года.

Мисс Вселенная
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