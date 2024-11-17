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Абхазская оппозиция намерена формировать временный кабмин, если президент не подаст в отставку

Абхазская оппозиция намерена формировать временный кабмин, если президент не подаст в отставку
Сторонники оппозиции около ограждения вокруг здания администрации президента, парламента и правительства в Сухуме
Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Председатель общественной организации ветеранов грузино-абхазской войны "Аруаа" (Воины) Тимур Гулия заявил, что оппозиция в Абхазии, в случае отказа президента страны уйти в отставку, сформирует временное правительство.

"В случае невыполнения наших требований об отставке президента, нам придется сформировать временное правительство, чтобы обеспечить нормальное функционирование государственных органов и не допустить коллапса", - сказал он, обращаясь к своим сторонникам.

По его словам, в состав временного правительства могут войти многие из нынешних министров.

Президент Абхазии Аслан Бжания ранее заявил, что выходом из политического кризиса могут стать внеочередные выборы главы республики.

"Надо остановиться, взять паузу, хорошенечко подумать и нашим оппонентам над моим предложением, которое я озвучил вчера. Суть этого предложения состоит в следующем: протестующие должны освободить комплекс правительственных зданий, после чего будут приняты соответствующие нормативные акты президентом и парламентом. Будут объявлены выборы. Президент Бжания готов сложить свои полномочия и как кандидат в президенты пойти на выборы", - сказал он.

Он утверждает, что "ничего непоправимого еще не произошло".

В пятницу, 15 ноября, абхазская оппозиция захватила комплекс правительственных зданий в Абхазии и потребовала отставки президента.

Аслан Бжания Абхазия Тимур Гулия
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