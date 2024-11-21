Замглавы Минобороны РФ в Лаосе обсудил с коллегами из стран АСЕАН мировые проблемы

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - Заместитель министра обороны РФ Александр Фомин на 11-м совещании министров обороны стран-членов АСЕАН и партнёров по диалогу ("СМОА плюс") довёл российскую позицию по наиболее острым проблемам безопасности в мире и Азиатско-Тихоокеанском регионе, сообщает министерство обороны РФ.

"В своем выступлении на "СМОА плюс" генерал-полковник Александр Фомин довел российскую позицию по наиболее острым проблемам безопасности в мире и Азиатско-Тихоокеанском регионе", - сказано в сообщении.

Совещание состоялось в четверг в городе Вьентьяне (Лаосская народно-ремократическая республика), сообщает Минобороны.

По его данным, на совещании "страны Ассоциации подтвердили готовность к взаимодействию с Минобороны России по ключевым направлениям военного сотрудничества, представляющим взаимный интерес".

"На полях" совещания заместитель главы российского военного ведомства провёл двусторонние встречи с главами делегаций министерств обороны Вьетнама, Лаоса, Малайзии и Восточного Тимора, в ходе которых подробно обсуждены вопросы двустороннего военного сотрудничества, а также перспективы взаимодействия в рамках региональных многосторонних форматов, в первую очередь - "СМОА плюс"", - говорится в сообщении.

"СМОА плюс" - механизм взаимодействия между оборонными ведомствами десяти стран Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и государствами-партнерами по диалогу (Австралия, Индия, Китай, Новая Зеландия, Республика Корея, Россия, США и Япония), созданный в апреле 2010 года по инициативе Вьетнама.

Деятельность военных экспертов в рамках "СМОА плюс" осуществляется в семи рабочих группах: по гуманитарному разминированию, гуманитарному содействию и чрезвычайному реагированию, военной медицине, обеспечению безопасности на море, противодействию терроризму, организации миротворческих операций и кибербезопасности.