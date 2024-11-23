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Холодная погода не ожидается в России до середины следующей недели

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Практически во всех регионах РФ в ближайшие дни прогнозируется теплая погода, холодной - с температурой на 7 градусов ниже номы - нигде не ожидается до середины следующей недели, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

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"В течение ближайших пяти дней до середины следующей недели на территории России не ожидается холодная погода, когда температура ниже нормы на 7 градусов, аномально холодная погода не ожидается", - сказал синоптик.

Он утонил, что "практически на всей территории России в ближайшие дни погода теплая", исключением станет только юг Западной Сибири, Новосибирская, Омская и Томская области, где в субботу будет низкая температура - ниже нормы на 3-4 градуса - из-за вхождения холодных воздушных масс. Но такая погода сохранится ненадолго, затем также наступит потепление.

В воскресенье в регионах Западной Сибири температура будет на 16-20 градусов выше нормы, в Якутии - на 8-10 градусов.

В Приволжском Федеральном округе также "очень высокие температуры повсеместно", тепло будет и на Урале.

Гидрометцентр Новосибирск Роман Вильфанд
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