Холодная погода не ожидается в России до середины следующей недели

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Практически во всех регионах РФ в ближайшие дни прогнозируется теплая погода, холодной - с температурой на 7 градусов ниже номы - нигде не ожидается до середины следующей недели, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"В течение ближайших пяти дней до середины следующей недели на территории России не ожидается холодная погода, когда температура ниже нормы на 7 градусов, аномально холодная погода не ожидается", - сказал синоптик.

Он утонил, что "практически на всей территории России в ближайшие дни погода теплая", исключением станет только юг Западной Сибири, Новосибирская, Омская и Томская области, где в субботу будет низкая температура - ниже нормы на 3-4 градуса - из-за вхождения холодных воздушных масс. Но такая погода сохранится ненадолго, затем также наступит потепление.

В воскресенье в регионах Западной Сибири температура будет на 16-20 градусов выше нормы, в Якутии - на 8-10 градусов.

В Приволжском Федеральном округе также "очень высокие температуры повсеместно", тепло будет и на Урале.