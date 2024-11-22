В Москве каток на ВДНХ откроют позднее из-за теплой погоды

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - В Москве открытие катка на ВДНХ перенесли с 22 ноября на 26 ноября из-за "аномально теплой погоды и сильных осадков", сообщила пресс-служба выставки.

"Изначально открытие катка было запланировано на 22 ноября, однако из-за неблагоприятных погодных условий каток начнет работать в штатном режиме с 26 ноября, официальное открытие переносится на 29 ноября", - говорится в сообщении.

"Несмотря на полную техническую готовность катка, его открытие вынужденно переносится. Теплая погода и обильные осадки препятствуют эффективной работе системы охлаждения: она не может компенсировать длительное воздействие тепла или дождя", - объяснили в пресс-службе.

Те, кто купил билеты на 22, 23 или 24 ноября, смогут вернуть их или посетить каток в любой день работы сезона.