Жители Барселоны протестуют против высоких цен на аренду, перекрыты несколько центральных улиц

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Десятки тысяч человек вышли в субботу на улицы Барселоны, чтобы выразить недовольство ситуацией с резким ростом цен на аренду жилья, сообщают европейские СМИ.

Участники демонстраций перекрыли движение на нескольких центральных улицах города.

По данным организаторов, в акциях приняли участие более 100 тыс. человек. По оценкам полиции - около 22 тыс.

В октябре подобные протесты прошли в Мадриде, люди также выражали недовольством ситуацией с ценами на съемное жилье.

Согласно агентству Associated Press, средняя цена за аренду жилья в Испании за последние 10 лет выросла в два раза.