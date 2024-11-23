На COP29 в Баку утвердили пункты Парижского соглашения по климату о создании углеродных рынков

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Азербайджанское председательство COP29 объявило о достижении договоренности по созданию углеродных рынков в рамках пунктов 6.2 и 6.4 статьи 6 Парижского соглашения по климату.

Такое решение было утверждено на вечернем пленарном заседании в субботу.

"Это было одним из главных приоритетов председательства Азербайджана, по ним велись интенсивные технические и политические переговоры со сторонами. Эта стратегия позволила обеспечить прорыв из многолетнего тупика и завершает последний нерешенный вопрос в Парижском соглашении", - приводит агентство выдержки из заявления председательства.

При этом указывается, что статья 6 соглашения может сэкономить до $250 млрд в год при реализации национальных климатических планов.

Отмечается, что принятое решение обеспечит создание высококачественных и прозрачных углеродных рынков, через которые страны и компании могут совместно работать для достижения своих климатических целей.

"Председательство COP29 призывает стороны реинвестировать эту экономию в еще большие климатические амбиции. Следующее поколение национальных вкладов, которое должно быть представлено в феврале (2025 года - ИФ), имеет решающее значение для сохранения надежд мира на удержание потепления в пределах 1,5 градуса. Сегодняшний важный этап достигнут как раз вовремя, чтобы помочь странам взять на себя более амбициозные обязательства в своих климатических планах", - говорится в сообщении.

В информации отмечается, что климатические конференции в Глазго и Шарм-эль-Шейхе смогли установить важные правила, условия и процедуры для углеродных рынков, но окончательные элементы Статьи 6 оставались нерешенными. До COP29 эти переговоры зашли в тупик, что привело к дорогостоящей задержке в полноценном функционировании этого пути к большему международному климатическому сотрудничеству.

"Единогласно принятые сегодня решения по статье 6 будут играть ключевую роль в обеспечении экологической целостности, прозрачности и надежности углеродных рынков через реальные, дополнительные, проверенные и измеримые сокращения и поглощения выбросов, одновременно раскрывая их огромный потенциал для стимулирования глобальных климатических инвестиций", - подчеркивается в сообщении.