Поиск

Фонд для возмещения потерь и ущерба пострадавшим от изменения климата странам начнет работу в 2025 году

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Решение о начале в 2025 году полноценной операционной деятельности Фонда для возмещения потерь и ущерба странам, уязвимым к последствиям изменения климата, принято в субботу на вечернем пленарном заседании на климатической конференции COP29 в Баку, заявило азербайджанские председательство COP29.

"Начала операционной деятельности Фонда для возмещения потерь и ущерба долго ждали развивающиеся страны, включая наименее развитые страны, малые островные и африканские государства", - говорится в заявлении азербайджанской.

Там сообщили, что создание фонда было согласовано на COP27 в Египте, он призван оказывать финансовую помощь странам, наиболее уязвимым к последствиям изменения климата. На COP28 в ОАЭ было принято решение о начале работы фонда.

"Председательство COP29 предприняло значительные шаги для обеспечения начала операционной работы фонда, тесно сотрудничая с его советом и Всемирным банком. В рамках COP29 были подписаны несколько важных соглашений, связанных с Фондом. Среди них "Соглашение о доверительном управлении" и "Соглашение о размещении секретариата" между Советом фонда и Всемирным банком, а также "Соглашение со страной пребывания" между Советом фонда и принимающей страной - Филиппинами", - следует из заявления.

В сообщении указывается, что на сегодняшний день общая сумма обещанной финансовой поддержки Фонда превышает $730 млн. "Благодаря этим достижениям Фонд для возмещения потерь и ущерба сможет начать финансирование проектов уже в 2025 году", - говорится в заявлении.

Баку
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Глава МИД Франции заявил, что Париж будет и дальше поддерживать Киев

Глава МИД Франции заявил, что Париж будет и дальше поддерживать Киев

Грузовой корабль "Прогресс МС-29" прибыл на МКС

Грузовой корабль "Прогресс МС-29" прибыл на МКС

Что случилось этой ночью: суббота, 23 ноября

Трамп выдвинул кандидатуру инвестора Бессента на пост министра финансов

Трамп выдвинул кандидатуру инвестора Бессента на пост министра финансов

Китай в октябре увеличил поставки в РФ яблок и груш в 1,6 раза до $6,2 млн

Китай в октябре увеличил поставки в РФ яблок и груш в 1,6 раза до $6,2 млн

В ООН сообщили о гибели рекордного числа гуманитарных работников в 2024 году

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });