Фонд для возмещения потерь и ущерба пострадавшим от изменения климата странам начнет работу в 2025 году

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Решение о начале в 2025 году полноценной операционной деятельности Фонда для возмещения потерь и ущерба странам, уязвимым к последствиям изменения климата, принято в субботу на вечернем пленарном заседании на климатической конференции COP29 в Баку, заявило азербайджанские председательство COP29.

"Начала операционной деятельности Фонда для возмещения потерь и ущерба долго ждали развивающиеся страны, включая наименее развитые страны, малые островные и африканские государства", - говорится в заявлении азербайджанской.

Там сообщили, что создание фонда было согласовано на COP27 в Египте, он призван оказывать финансовую помощь странам, наиболее уязвимым к последствиям изменения климата. На COP28 в ОАЭ было принято решение о начале работы фонда.

"Председательство COP29 предприняло значительные шаги для обеспечения начала операционной работы фонда, тесно сотрудничая с его советом и Всемирным банком. В рамках COP29 были подписаны несколько важных соглашений, связанных с Фондом. Среди них "Соглашение о доверительном управлении" и "Соглашение о размещении секретариата" между Советом фонда и Всемирным банком, а также "Соглашение со страной пребывания" между Советом фонда и принимающей страной - Филиппинами", - следует из заявления.

В сообщении указывается, что на сегодняшний день общая сумма обещанной финансовой поддержки Фонда превышает $730 млн. "Благодаря этим достижениям Фонд для возмещения потерь и ущерба сможет начать финансирование проектов уже в 2025 году", - говорится в заявлении.